Ildifforme.it - Francia, rivolta nel carcere di Arles: detenuto che ha preso ostaggi si arrende

Leggi su Ildifforme.it

Il, un 37enne con problemi psichiatrici, ha tenuto ino per diverse ore quattro membri dello staff sanitario e un agente, per attirare l'attenzione sulla sua richiesta di trasferimento in un altroL'articoloneldiche hasiproviene da Il Difforme.