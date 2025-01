Lopinionista.it - Francesco Gabbani, esce il nuovo singolo “Vengo a fidarmi di te”

Ilanticipa l’uscita del suo sesto album in studio, che si intitolerà “Dalla tua parte” e sarà disponibile dal 21 febbraio 2025Foto Chiara MirelliMILANO –inaugura il 2025 con unbrano inedito dal titolo “di te” in uscita venerdì 3 gennaio. Ilanticipa l’uscita del suo attesissimo sesto album in studio, che si intitolerà “Dalla tua parte” e sarà disponibile dal 21 febbraio 2025 per BMG (https://.lnk.to/dallatuapartePR). L’album verrà pubblicato in digitale e nei seguenti formati: Vinile colorato (Edizione limitata e numerata), CD Maxi autografato (Edizione limitata e numerata), CD Maxi (Edizione limitata e numerata) e CD standard.“di te” è una canzone che invita a una riflessione profonda sulla necessità di fermarsi, ascoltare e riprendere il controllo della propria vita.