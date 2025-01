Agrigentonotizie.it - Fondazione Orestiadi, si è dimesso il presidente Calogero Pumilia: l’annuncio su Facebook

Leggi su Agrigentonotizie.it

non è più ildella, istituzione legata a Le Fabbriche in via San Francesco ad Agrigento. La scelta di dimettersi è stata prese in piena autonomia, come testimoniato da un post sucheha pubblicato sul profilo personale comunicando.