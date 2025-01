.com - “Fondazione Gabriele Cardinaletti”, il 12 gennaio c’è Neri Marcorè per “Still I Rise”

L’artista, già socio onorario della, sarà a Jesi alla “Multisala Giometti” per la proiezione del film “Zamora”. L’evento, benefico, sosterrà l’Organizzazione “”la redazioneJESI, 32025 – Evento da non perdere, quello organizzato dalla “”, domenica 12alle ore 20:30, presso la “Multisala Giometti” di Jesi.Protagonista della serata infatti, sarà il grande attore, comico e regista,, da tempo a fianco della, e già socio onorario.L’iniziativa, è solo una delle tante a sostegno dell’Organizzazione Umanitaria indipendente “”, fondata nel 2018 da Nicolò Govoni per offrire un’Istruzione di Eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili nel mondo. In particolare, l’evento finalizzato ad una raccolta fondi destinati a costruire una piscina a Nairobi.