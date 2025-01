Fisco pressione aumenta di 8 punti rispetto a terzo trimestre 2023

Leggi su Ildenaro.it

Nel2024 lafiscale è stata pari al 40,5 per cento, in aumento di 0,8percentualiallo stesso periodo dell’anno precedente. Lafiscaleal Pil neldel 2024 risulta in calo di 1 punto percentualealprecedente (41,5 per cento) e in aumento di 8percentualiallo stessodel(39,7 per cento). E’ quanto emerge dalle tavole storiche diffuse dall’Istat. Nel primodel 2024 il rapporto dellafiscale era del 36,8 per cento sul Pil.L'articolodi 8proviene da Ildenaro.it.