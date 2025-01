Ilnapolista.it - Fiorentina-Napoli, alle 14 la conferenza stampa di Antonio Conte – LIVE

Leggi su Ilnapolista.it

Domani18 si gioca. Oggi14 l’natore del, terrà la consuetaalla vigilia della partita.I pensieri di: tra Lukaku, il mercato e i prossimi due mesi che diranno se ilè da scudettoLa Gazzetta dello Sport, con G. B. Oro, analizza i prossimi due mesi che saranno decisivi per capire se la squadra possa davvero ambire allo scudetto.L’Atalanta, pur perdendo, ha retto per un tempo nonostante la rinuncia a tre titolarissimi: cosa che alnon è possibile perché la rosa è corta, soprattutto in certi ruoli.Il terzo pensiero di, quindi, è stato inevitabilmente rivolto al mercato. La sessione invernale si è ufficialmente aperta ieri e ilavrebbe bisogno di rinforzare soprattutto la difesa e aggiungere un centrocampista.