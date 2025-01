Lanazione.it - Feste di lavoro per il Consorzio di Bonifica

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Anche sotto lenatalizie operai e tecnici deldi2 Alto Valdarno hanno lavorato sui corsi d’acqua della Valtiberina, per portare a termine il piano delle attività programmato per il 2024. Protagonisti il Fiume Tevere nel Comune di Sansepolcro, il Fosso di Rimaggio e la Reglia dei Mulini nel Comune di Anghiari. In particolare, sul Tevere, sono stati completati il taglio della vegetazione infestante e la rimozione di alcune piante cadute che avrebbero potuto ostruire il libero deflusso delle acque a monte dei ponti che collegano la zona di industriale di Sansepolcro al centro abitato. Sul Fosso di Rimaggio e sulla Reglia dei Mulini di Anghiari sono state ricostruite alcune arginature a rischio rottura e ripristinate opere di difesa spondale dissestate, criticità che erano state individuate nel corso di riunioni e sopralluoghi effettuati con gli amministratori comunali.