Calcionews24.com - Fazzini, l’Empoli fissa il prezzo del centrocampista: ecco la possibile destinazione

Leggi su Calcionews24.com

Jacopoilper il: non vuole scendere sotto questa cifra per cederlo, le trattative Sull’edizione odierna de Il Messaggero si fa il punto sulla situazione di Jacopo, obiettivo del calciomercato della Lazio per cui la trattativa sembra essersi fatta leggermente in salita.non fa sconti e continua a chiedere 15 milioni rispetto ai 12 offerti dalla .