Vanityfair.it - Fabio Mancini, modello e buddhista: «Il signor Armani mi ha sempre detto devi essere il primo che arriva al lavoro e l'ultimo che se ne va, poi nella tua vita privata fai quello che vuoi»

Ha lasciato le passerelle, dopo circa venti anni, per dedicarsi alla sua vera passione, i giovani, e a questi si propone come coach, trasferendo tutta la sua esperienza, arricchita dalla consapevolezza derivata dal buddhismo, in un progetto di orientamento nelle scuole