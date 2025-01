Fanpage.it - Fa rifornimento, va via e dimentica la figlia di 4 anni in aria di servizio: mamma denunciata a Catania

L’episodio in un'area diin prossimità dell’aeroporto didove la donna è ritornata solo un’ora dopo quando, ormai già in centro città, si è accorta che la bimba non era seduta sul sedile posteriore della vettura. Dopo i controlli della polizia, è emerso che era anche senza patente, senza assicurazione e con auto già sottoposta a fermo.