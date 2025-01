Europa.today.it - Ex sciatrice olimpica litiga col vicino di casa e gli spara: è gravissimo

Una donna hato aldinel pomeriggio di oggi a Moncalieri, in provincia di Torino. Come riporta TorinoToday, si tratterebbe di una exolpimpica. L'uomo, colpito all'addome, è stato portato in codice rosso nell'ospedale cittadino. L'episodio si è verificato in strada.