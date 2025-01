Oasport.it - Eurolega, con Mannion l’Olimpia Milano è sul podio del torneo

Leggi su Oasport.it

L’EA7 Emporio Armaniha espugnato Lione ieri sera, battendo il Villeurbanne dopo una gara sofferta, ma sempre guidata dai biancorossi. E se mancano ancora i match di questa sera, il successo in Francia ha riportato temporaneamente la squadra di Ettore Messina in zona play-in, a soli tre vittorie dalla vetta. Una situazione che due mesi fa non era immaginabile.Dopo sette turni, infatti,era terz’ultima, con solo 2 successi e 5 ko, meglio solo dell’Alba Berlino e della Virtus Bologna. Da allora, però, le cose sono cambiate decisamente e se si considerano le dolorose sconfitte di misura proprio a Berlino e settimana scorsa con Bayern e Olympiacos, il percorso di Mirotic e compagni è incredibile. Dal 7 novembre, infatti, lo score dice 8 vittorie e 4 ko, un risultato che vale il terzo posto in classifica da quella data a oggi (al netto dei match che si disputeranno stasera).