Triesteprima.it - Esulta il Comitato No Ovovia: "Vittoria di tutti noi, la battaglia non finisce qui"

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Il giorno dopo l'accoglimento da parte del Tar del Friuli Venezia Giulia in merito al ricorso sulla cabinovia ilNo. "Oggi celebriamo un’importanteper il nostro territorio - scrivono Starc e compagni -, per il buon senso e per il futuro della nostra.