Esplosione in casa a causa di una fuga di gas: due feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 00.30 circa, a seguito di chiamata al 112, pattuglie della Compagnia di Sant’angelo dei Lombardi congiuntamente ai VV.FF. del distaccamento di Lioni, sono intervenute in Corso Plebiscito per un’ta da unadi gas sprigionatasi dal piano cottura di un’abitazione composta da piano terra e primo piano.Al momento dell’incidente all’interno dell’abitazione vi erano 2 persone che, adelle ferite riportate, sono stati trasportati presso la struttura ospedaliera non in pericolo di vita.L’immobile da cui l’ha avuto origine non ha riportato danni strutturali significativi e non si è resa necessaria l’evacuazione delle abitazioni circostanti.Accertamenti in corso sulladell’.L'articoloindi unadi gas: dueproviene da Anteprima24.