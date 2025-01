Fanpage.it - Esce di casa per fare una passeggiata, Vincenza Genchi trovata morta in un bosco: disposta l’autopsia

Leggi su Fanpage.it

È uscita diperunaa Castelbuono, in provincia di Palermo, ma non è rientrata. Oggi, venerdì 3 gennaio, il corpo della 77enneè stato ritrovato in un. La tragica scoperta è avvenuta dopo ore di ricerche.