Quotidiano.net - Epifania 2025: un milione di italiani in viaggio, il 91% sceglie l'Italia

Leggi su Quotidiano.net

Saranno complessivamente unglicheranno di partire in occasione dell'. Nel 91% dei casi sirà l'come destinazione della propria vacanza mentre solo il 9%rà l'estero. In generale non ci si allontanerà molto da casa, privilegiando una regione diversa da quella di residenza ma di prossimità (54,1%), oppure rimanendo nel proprio territorio (30,9%). E' la fotografia del movimento turistico deglisecondo l'indagine realizzata da Tecnè per conto della Federalberghi in occasione della festività della Befana, che quest'anno il calendario farà cadere di lunedì, consentendo al popolo dei viaggiatori di poter prolungare la vacanza oltre il fine settimana. Coloro che hanno scelto come periodo di vacanza la sola, si ritaglieranno 3,3 notti per il proprio soggiorno fuori casa con una spesa pro capite complessiva (ovvero comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) di 362 euro per coloro che resteranno in, e 544 euro per coloro che si recheranno all'estero.