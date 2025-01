Livornotoday.it - Epifania 2025, dove incontrare la Befana a Livorno il 6 gennaio: tutti gli appuntamenti

Leggi su Livornotoday.it

In occasione dell', sono tanti gliin città che avranno come protagonista la. La simpatica vecchietta sarà infatti presente in varie zone diper distribuire caramelle e dolcetti ai bambini. Ecco le varie iniziative segnalate alla nostra redazione.