Ilmessaggero.it - Elisabetta Vernoni, la madre di Cecilia Sala a Palazzo Chigi: «Sono un soldato come lei, ma temo che resti segnata»

Leggi su Ilmessaggero.it

«Cerca di essere un, cerco di esserlo io. Però le condizioni carcerarie per una ragazza di 29 anni, che non ha compiuto nulla, devono essere quelle che non la possano.