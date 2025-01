Anconatoday.it - Droga in auto, lui si difende così: «E' per uso personale». Scatta il sequestro e la denuncia

Leggi su Anconatoday.it

JESI - Nelle scorse ore la Polizia locale hato un quarantenne di Maiolati Spontini per possesso di 30 grammi di. L'uomo è stato sorpreso in Via dell'Esino da una pattuglia che stava effettuando un controllo di polizia stradale. Notata l'dell'individuo parcheggiata a bordo.