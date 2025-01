Ilrestodelcarlino.it - Dopo Siani e Pieraccioni. La miniserie su Leopardi girata qui sbarca sulla Rai: "Marche ancora in vetrina"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il debutto sul grande schermo del film di Natale "Io e te dobbiamo parlare" di Alessandroe Leonardo, girato ad Ancona, leno in tv in prima serata su Rai 1. La- Il poeta dell’infinito" di Sergio Rubininellein onda su Rai 1 il 7 e 8 gennaio: in anteprima, il 7 gennaio la proiezione dell’intera, a Monte Vidon Corrado (Fermo). Le bellezze della regione saranno protagoniste anche in tv, in prima serata su Rai 1, martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, nell’attesaevento Rar "- Il poeta dell’infinito". "Mentre il film dicontinua a sbancare i botteghini delle sale cinematografiche di tutta Italia – commenta l’avvocato Andrea Agostini, presidente della FondazioneCultura – le meraviglie storiche e paesaggistiche dellesarannouna volta protagoniste per due giorni, in prima serata su Rai 1 nellafirmata da Rubini che celebra la vita e l’opera di uno dei più grandi poeti italiani della nostra regione, Giacomo