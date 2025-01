Salernotoday.it - Donna attende i soccorsi per due ore, Polichetti (Udc): "Sanità al collasso, non si può andare avanti così"

Leggi su Salernotoday.it

Il drammatico episodio accaduto il primo gennaio a San Mauro Cilento, dove unadi 52 anni ha atteso quasi due ore per ricevere assistenza sanitaria, ha sollevato un’ondata di indignazione. Mario, responsabile nazionale dell’Udc per il comparto, ha espresso sdegno per.