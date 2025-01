Domani vinco io di Monica Lazazzara | il debutto musicale raccontato a Unplugged Playlist

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Nel nuovo episodio di, il podcastdi Periodico Daily,hail significato e le emozioni dietro il suo singolo d’esordio, “io”, uscito l’11 ottobre 2024. In compagnia di Sofia Riccaboni e Donatella Paratto,ha condiviso i temi profondi della sua canzone e i suoi obiettivi per il futuro nella musica.Un messaggio di liberazione personaleIl singolo “io” affronta una lotta interiore comune a molti: la difficoltà di liberarsi dalle maschere e dai limiti autoimposti per conformarsi alle aspettative degli altri. “La mia canzone vuole essere un inno per chi fatica a vivere la propria vita a pieno per paura del giudizio e degli errori,” spiega. Il ritornello della canzone ricorda che “non esiste un’altra persona che viva al posto tuo,” un messaggio potente che invita tutti a prendere in mano la propria vita.