"Dive" di Aldo Iuliano: la campagna Oscar e i retroscena raccontati dal regista

”, l’acclamato cortometraggio di, continua a conquistare pubblico e critica mentre si prepara per la2025. In una recente intervista al podcast Cinema Stories di Sofia Riccaboni, ilha condiviso dettagli esclusivi sulla creazione del corto, la sua ispirazione e le sfide affrontate durante la produzione.Un cortometraggio ispirato da paure e speranzeha raccontato che l’idea per “” è nata da una sceneggiatura scritta da suo fratello, Severino, in un momento in cui le notizie sull’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina stavano inondando i media. “Sentivo la necessità di raccontare il momento storico attraverso quello che stiamo perdendo: l’umanità,” spiega il. Il corto esplora la storia di Roman e Julia, due adolescenti che trovano rifugio su una spiaggia, simbolo di resistenza e speranza in un mondo segnato dalla guerra.