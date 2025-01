Calciomercato.it - DIRETTA Supercoppa Italiana, Juventus-Milan 1-0 | Sassata di Yildiz sotto l’incrocio LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Kingdome Arena’ tra i bianconeri di Thiago Motta e i rossoneri di Conceicao in tempo realeLae ilsi affrontano in Arabia Saudita in una gara di sola andata valida come seconda semifinale di. Una sfida tra due formazioni che stanno facendo un po’ di fatica in Serie A che saràdall’arbitro Colombo della sezione di Como.Koopmeiners e Fofana in un frame di-Juve di campionato (foto Ansa) – Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Thiago Motta, che sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto la Coppa Italia la passata stagione, sono reduci dall’ennesimo pareggio in campionato, stavolta in casa contro la Fiorentina. L’obiettivo è quello di tornare a vincere il trofeo a quattro anni di distanza dall’ultima volta per essere la prima squadra ad arrivare a quota dieci.