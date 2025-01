Napolipiu.com - DI MARZIO – Fazzini, il Napoli rilancia: offerta superiore alla Lazio

Continua il pressing degli azzurri sul centrocampista dell'Empoli. Sfruttando i buoni rapporti tra De Laurentiis e Corsi, il club partenopeo ha presentato una proposta più alta dei biancocelesti. Il Napoli ha individuato la sua priorità per il centrocampo. Come sottolineato da Antonio Conte, la squadra necessita di una mezzala con spiccate doti offensive e capacità di inserimento. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo portale, il primo obiettivo per la mediana resta Jacopo Fazzini. Il giornalista di Sky Sport ha analizzato la situazione: "Il Napoli non molla Jacopo Fazzini dell'Empoli. In virtù dei buoni rapporti tra Fabrizio Corsi e Aurelio De Laurentiis, prosegue la trattativa tra le parti. Al momento, gli azzurri hanno presentato un'offerta leggermente superiore a quella della Lazio di Lotito".