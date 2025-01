Sbircialanotizia.it - Demi Moore: “Prima di ‘The Substance’ pensavo che la mia carriera fosse finita”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'attrice concorre al Golden Globe come Miglior attrice protagonista 30 anni dopo lacandidatura per 'Ghost' Trent'anni dopo lacandidatura per 'Ghost',torna a concorrere come Miglior attrice protagonista ai Golden Globe grazie al ruolo nel body horror 'The Substance' di Coralie Fargeat. "Vincere questo premio - spiega l'attrice all'Adnkronos - .