De Luca Consulenti lavoro | Condizioni per anno ulteriormente positivo per crescita occupazione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Leper un 2025per il mercato delci sono tutte. Poi ovviamente vedremo l'andamento dell'economia. Di certo, arriviamo da due anni di boom e il 2025 parte da una base che non c'è mai stata in Italia. Non abbiamo mai avuto 24 milioni di assunti in Italia, non .