Agi.it - "Danno erariale da 35 milioni". La Corte dei Conti cita un dirigente e un avvocato della Regione Calabria

AGI - Undi oltre 35di euro per l'appalto di un termovalorizzatore e di diversi centri di stoccaggio nell'ambito del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti 'Nord': a contestarlo è la procura regionaledeiper lache hato une unin relazione all'appalto aggiudicato nel 2000 dal commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti inper un'opera mai avviata a causa di un contenzioso. Proprio da quel contenzioso, e dalla mancata iniziativa giudiziaria contro un lodo arbitrale favorevole alla società appaltatrice di cui lad'Appello di Roma aveva riconosciuto vizi di legittimità, è scaturito il. La procuradeiin una nota ne attribuisce la responsabilità "alla condotta gravemente negligente dell'incaricatodifesache ha curato la rappresentanza nel contenzioso" e alregionale preposto alla adozione delle iniziative per contoche vengonoti entrambi in giudizio.