Lanazione.it - «Da ventitré anni guido io», il minibus di Gianni Driver

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Da 23con il suo furgoncino 9 posti accompagna e riprende ragazzi di ogni età dai locali del divertimento notturno. Ma da quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada il telefono di Gidegl’Innocenti, per tutti Gi, squilla più spesso. Gi, nelle ultime settimane non solo i giovani, anche gli adulti chiamano per un passaggio? «A parte l’ultimo dell’anno, in generale anche le famiglie si appoggiano per uscire ai mezzi sicuri. Adesso succede anche per andare al ristorante. Sta cambiando molto la situazione ed è il riflesso delle nuove normative sul codice della strada. C’è molta paura per la patente e timore dei controlli. Le persone non si sentono più sicure nemmeno se hanno bevuto un solo bicchiere di vino. Temono di essere fermati dalla polizia e di risultare dall’etilometro con un tasso alcolico sopra quello consentito».