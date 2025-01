Messinatoday.it - "Da Morricone a Battiato: la ‘cura’ dell'eterno": i concerti del Coro Lirico Siciliano da Taormina a Tindari

Leggi su Messinatoday.it

Il nuovo anno in musica del prestigiosoinizia con le immortali, emozionanti, intime melodie di Ennioe Franco, per un benvenuto al 2025 scandito dai respiri del mito in due tra le più suggestive cavee classichea Magna Grecia.Il Teatro Antico di.