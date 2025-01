Da Gigi D'Alessio a Mario Biondi, il ricordo di Pino Daniele a 10 anni dalla morte

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Il 4 gennaio 2015, esattamente diecifa, moriva. Il cantautore, mai dimenticato dal pubblico e dai colleghi, rivive in queste ore neldi chi lo ha conosciuto e gli voleva bene. “Un maestro”, “un poeta”, “un’anima speciale”, sono alcune delle parole che usano per descriverlo. A cominciare da, napoletano come, con cui collaborò e si esibì insieme. “Diecisenza, – dice all’Adnkronos dice – ma la sua musica vive sempre in noi.è un poeta dei nostri tempi che ha raccontato Napoli e il mondo in maniera unica. Un artista così non si può dimenticare”. “per me è stato un riferimento, un maestro, uno che mi ha dato l’illuminazione riguardo alla mia carriera”, così all’Adnkronosricorda il collega e amico