Fanpage.it - Cosa cambia per gli affitti brevi nel 2025 e chi rischia multe fino a 8mila euro

A partire dal 1° gennaioè partita la novità del Cin, il codice identificativo nazionale che devono avere obbligatoriamente tutte le unità immobiliare in affitto breve. Chi non è in regolauna multa da 800 a, chi non riporta il Cin in un annuncioa 5mila. Ecco come funziona.