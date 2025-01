Ildifforme.it - Corsa al gas, Pichetto propone nuovo Price Cap Ue: “Deve essere fissato a 50-60 euro”

Secondo le autorità Ue non vi sarebbero pericoli per le scorte invernale, che basteranno senza problemi; il vero ostacolo da superare è quello dei prezzi in aumento, che peseranno sulle spalle di famiglie e impreseL'articoloal gas,Cap Ue: “a 50-60” proviene da Il Difforme.