Spazionapoli.it - Conte: “Due azzurri assenti a Firenze. Lukaku? Dico basta!”, poi l’annuncio sulla Fiorentina

Leggi su Spazionapoli.it

Manca sempre meno al prossimo impegno del Napoli in campionato. Oggi, Antoniopresenterà la sfida contro la.In casa Napoli è tempo di archiviare la vittoria contro il Venezia per rituffarsi nuovamente sul campionato. La rete di Giacomo Raspadori ha permesso aglidi raggiungere l’Atalanta in vetta, ma la missione resta ancora molto lunga. A complicare ulteriormente le cose, però, potrebbe essere ladi Raffaele Palladino. Infatti, i partenopei viaggeranno verso la Toscana proprio per affrontare i viola nel big match in programma domani all’Artemio Franchi. A tal proposito, il tecnico salentino è intervenuto in sala stampa.: “Kvaratskhelia e Politano saranno”Sono minuti molto importanti per la conferenza stampa di Antonio. L’allenatore del Napoli è intervenuto in sala stampa alle ore 14.