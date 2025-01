Napolitoday.it - Concerto nel cuore del Vomero: come cambia la viabilità

Leggi su Napolitoday.it

È istituito, per il giorno 5 gennaio 2025, un dispositivo temporaneo di circolazione in Piazza Vanvitelli e strade limitrofe in occasione del “V Municipalità”. Queste le indicazioni diffuse in una nota dal comune di Napoli: il divieto di transito veicolare in Piazza Vanvitelli, nel.