Avellinotoday.it - Concerto di Natale e Disco Baby a Lacedonia

Leggi su Avellinotoday.it

Oggi, 3 gennaio,si anima di iniziative per tutte le età, offrendo momenti di gioia e cultura che arricchiscono la comunità. Il pomeriggio inizia alle 17:00 con i gonfiabili per bambini presso il Teatro Comunale, un’occasione di divertimento per i più piccoli. Alle 18:30, invece, la.