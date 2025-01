Vicenzatoday.it - Comune di Vicenza, nuovo asilo nido e parco pubblico per il quartiere

Leggi su Vicenzatoday.it

La giunta comunale diha dato il via libera al progetto esecutivo per la costruzione delin via Turra, un’opera dal valore complessivo di 2,67 milioni di euro. Di questi, 2,4 milioni provengono dai fondi NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, mentre i restanti 270.000.