Como, quindicenne tenta rapina al supermercato e ferisce addetto alla sicurezza

, 3 gennaio 2025 – A soli 15 anni, ha cercato di commettere unain undi. Il ragazzo, residente in città, ha cercato di rubare merce dal reparto profumeria, avviandosi verso le casse con il bottino e intenzionato a non pagarlo. Ma quando è stato avvicinato dall’vigilanza, ha reagito con violenza, spintonando ripetutamente la guarda giurata e facendola sbattere contro le casse. Durante l’aggressione, l’ha riportato un traumamano. Nel frattempo è stata chiamata la polizia: all’arrivo della pattuglia della Squadra Volante, il ragazzo si trovava ancora all’interno del. Gli agenti lo hanno accompagnato in Questura dove è stato identificato. Al termine degli accertamenti, e dopo aver informato il pubblico ministero di turno della Procura dei Minorenni, il giovane è stato denunciato con l’accusa ditae riaffidato ai genitori.