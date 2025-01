Ilgiorno.it - Como, quattro minorenni picchiano e rapinano due coetanei: sottoposti al Daspo urbano per tre anni

, 3 gennaio 2025 –didi età compresa tra i 14 e i 16sono statiper treal Dacur, cioè il divieto di accesso alle aree urbane, detto anche. Il 30 dicembre erano stati arrestati dalla in piazza Vittoria perché ritenuti responsabili di una rapina e di una tentata rapina ai ddi due. Subito fermati, portati in Questura e arrestati, sono stati rimessi in libertà dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale deidopo l’interrogatorio, con il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7. Ma nel frattempo, il Questore di, Marco Calì, ha emessoprovvedimenti di Dacur per la durata di tre. I giovani, destinatari del provvedimento, non potranno accedere né stazionare in prossimità di locali pubblici, luoghi di intrattenimento o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nel centro cittadino di