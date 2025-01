Ilrestodelcarlino.it - Clienti non segnalati: denunciato affittacamere. Multati tre locali da ballo e due ristoranti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per non aver segnalato alla questura i propri ospiti. E’ quanto accaduto nell’entroterra pesarese dove gli agenti di polizia hanno sanzionato il titolare di una struttura ricettiva che non aveva inserito nell’elenco da inviare alla questura le generalità delle persone alloggiate nel b&b. Una pratica scorretta, messa in campo per eludere il fisco, ma che può avere anche dei risvolti in materia di sicurezza. Non segnalare le generalità degli ospiti, infatti, non consente al personale della questura, di poter effettuare un controllo preliminare e individuare eventuali latitanti o persone ricercate che potrebbero, quindi, muoversi indisturbati sul territorio. La denuncia del titolare dell’è avvenuta nel corso dell’attività di sorveglianza messa in atto dal personale della Questura, divisione polizia amministrativa e sociale, per un totale di 24 controlli effettuati.