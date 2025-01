Tpi.it - Claudio Cecchetto parla della serie tv sugli 883: “Hanno raccontato una leggenda, interpretandola a modo loro”

Leggi su Tpi.it

torna aretv883torna aretv che racconta la storia degli 883,ucciso l’Uomo Ragno – Laria storia degli 883, andata in onda su Sky nei mesi scorsi.Il produttore e dj già in precedenza si era lamentato di come era stato rappresentato il suo personaggio. Ora, in un’intervista al CorriereSera,ha dichiarato: “Diciamo che è tutto scritto nel sottotitolo: ‘laria storia degli 883’.una. E di conseguenza mirappresentato in unun po’ diverso dalla realtà”.non ha gradito nemmeno la rappresentazione che Mauro Repetto ha fatto nel suo spettacolo dove viene definito il “Conte” alla cui corte si presentano gli aspiranti artisti: “Mauro si è divertito a immaginare una favola medievale, ma l’unico Conte che riconosco è l’allenatore del Napoli”.