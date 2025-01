Oasport.it - Classifica Tour de Ski 2025: Johannes Hoesflot Klaebo in testa, ottavo Federico Pellegrino

Leggi su Oasport.it

Tra vecchio e nuovo anno solare, come da tradizione, va in scena ilde Ski: l’edizionedella gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci di fondo, inizia sabato 28 dicembre 2024 e si conclude domenica 5 gennaio, con giorni di riposo fissati per lunedì 30 e giovedì 2. Nel complesso sono 7 le tappe in previste.L’edizionedelde Ski si svolge completamente in Italia: si parte da Dobbiaco (sabato 28 dicembre la sprint tl, domenica 29 la 15 km mass start tc, lunedì 30 riposo, martedì 31 la 20 km tl alle Tre Cime, mercoledì 1° gennaio la 15 km pursuit tc), poi riposo e trasferimento (giovedì 2) in Val di Fiemme (la sprint tc venerdì 3, la 20 km skiathlon sabato 4 e la 10 km mass start final climb tl con arrivo sul Cermis domenica 5) per definire i vincitori.