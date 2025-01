Davidemaggio.it - Classifica FIMI: Il filo rosso di Alfa si impone nei singoli

Leggi su Davidemaggio.it

Passato il Natale,conquista il dominio dellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 27 dicembre 2024 a giovedì 2 gennaio 2025. Il, singolo del cantante genovese, è infatti alla #1. Negli album resiste E’ finita la pace di Marracash. Ecco gli aggiornamenti.– INei, come già detto, conquista la prima posizione Ildi(+10). A seguire, al secondo e terzo posto, Ora che non ho più te di Cesare Cremonini (+8) e Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari (+10). Tripletta in Top20 per Olly e Jvli: sono alla #4 con Per due come noi, cantata con Angelina Mango (+11), alla #6 con Scarabocchi (+13) e alla #13 con Devastante (+22). Tris nella parte alta della chart anche per Marracash: il rapper si trova alla #5 con Lei (+4), alla #7 con Gli sbandati hanno perso (+5) e alla #15 con E’ finita la pace (+8).