Padovaoggi.it - Cittadella, riparte la corsa: abbonamenti aperti per il girone di ritorno al Tombolato

Leggi su Padovaoggi.it

Ilha chiuso il 2024 in crescendo e per u chiama a raccolta i propri tifosi per affrontare ildicon lo spirito giusto. La squadra granata, attualmente al 15° posto in Serie B con 23 punti, ha trovato nuova linfa con 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime quattro gare.