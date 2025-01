Lidentita.it - Cinque ostaggi nel carcere di Arles, poi la resa

Leggi su Lidentita.it

persone, tra cui quattro membri dello staff medico e un ufficiale carcerario, sono stati prese ino da un detenuto neldiin Provenza, nel sud della Francia. L’uomo, che ha problemi psichici, è in possesso di un’arma artigianale da taglio. “Abbiamo mobilitato tutte le risorse per far fronte a questa situazione. .neldi, poi laL'Identità.