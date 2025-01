Veronasera.it - Chiuso fino al 2 febbraio il casello di Peschiera del Garda per i lavori Tav, Gaiulli: «È l'ultimo sforzo, poi il ritorno alla normalità»

Leggi su Veronasera.it

Ildidelchiude per permettere l’avanzamento deidella Tav. Come annunciato ieri, in un primo momento eal 19 di gennaio la chiusura sarà totale. In un secondo momento eal 2 disarà parziale. Una comunicazione, fanno sapere dall'amministrazione.