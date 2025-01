Fanpage.it - Chirurgo conferma la versione di Maria Monsè: “Mi chiese di avere un occhio di riguardo per Ilaria Galassi”

Leggi su Fanpage.it

Dopo la lite in diretta al Grande Fratello, conche aveva rinfacciato adi averle chiesto dei piaceri per poi fingere di non conoscerla, ilesteticoladella madre di PerlaParavia.