Lanazione.it - Chirurgia generale e d’urgenza, record di interventi di robotica nel 2024 al San Donato

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Un anno da incorniciare per ladell’ospedale Sandi Arezzo per l’attività con tecnica. Ilè stato l’anno migliore di sempre per il reparto guidato dal dottor Marco De Prizio: sono stati infatti effettuati 148, numero che supera ilprecedente del 2017, quando glieseguiti furono 142. Cresce anche l’attività chirurgica in, le operazioni del colon e del retto sono state il 10% in più rispetto al 2023 (in numeri assoluti 160). Ilha conosciuto anche l’incremento dellabilio-pancreatica con 12totali, di cui 5 con tecnica totalmente(nel 2023 erano stati 4). Intensificati gliin urgenza, ovvero l’attività che ha impegnato maggiormente l’equipe: nelsono stati 639, nel 2023 si erano fermati a 612.