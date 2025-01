Anteprima24.it - Centro “Malika”, 100.000 euro per rafforzare le politiche di genere

Tempo di lettura: 2 minuti– Centomiladal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il rafforzamento del”. Il Comune di Avellino ha ottenuto un finanziamento nazionale che verrà utilizzato per potenziare ilcontro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di, istituito dall’Amministrazione comunale con un apposito sportello in via Cocchia da Cesinali, 8 a Rione Mazzini.Un vero e proprio presidio, ormai irrinunciabile per tutelare le persone LGBTQIA+, in particolare giovani, famiglie, rifugiati e richiedenti asilo, ampliare la rete di supporto realizzata attraverso il patto di comunità contro le discriminazioni firmato lo scorso dicembre da Enti, Istituzioni e Associazioni del territorio. Con una valutazione di 80 punti, il progetto del Comune di Avellino si è piazzato al 20esimo posto della graduatoria per la linea B di finanziamento, ottenendo il massimo del plafond erogabile.