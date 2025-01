.com - Cecilia Sala, oggi ambasciatrice parla con Iran. Governo chiede rilascio immediato

(Adnkronos) – Un vertice per studiare le prossime mosse e ribadire l’impegno per l’immediata liberazione di, poi l’incontro della premier con la madre della giornalista arrestata ine in carcere da ormai due settimane. Ildi Giorgia Meloni è al lavoro sul caso, premendo su Teheran non solo per ilma anche – nell’attesa – per un trattamento della reporter imprigionata che sia “rispettoso della dignità umana”. A confermarlo nella serata di ieri una nota da Palazzo Chigi, che ha illustrato le richieste delnel giorno della convocazione dell’ambasciatore dell’in Italia, ma posto l’accento non a caso anche su un altro detenuto: l’ingegnereiano Mohammad Abedini, arrestato su richiesta Usa a Malpensa il 22 dicembre scorso, attualmente in carcere a Milano, per il quale Teherana sua volta la liberazione ma che per ora la procura ha chiesto di non trasferire ai domiciliari.